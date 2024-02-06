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2024年2月6日星期二
星笈中文 第121期
文憑試攻略：2024卷一佔分四成
文憑試攻略：北緯五度——鍾怡雯
文憑試攻略：第二篇
模擬試卷：【甲部：指定閱讀篇章（30％）】
模擬試卷：【乙部：閱讀能力考材（70％）】
文憑試攻略：參考答案及解說
文憑試攻略：2024卷一佔分四成
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【明報專訊】2024年文憑試中國語文科考試只有閱讀和寫作兩卷。
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