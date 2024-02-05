DSE手機簽到 考生未能自行完成不處分

考評局上周四致函學校，稱本周二起學校可派員到考評局修頓中心辦事處領取准考證，校方辦妥貼相等程序後分發，並囑咐考生領證後立即掃瞄背頁二維碼，下載「報到易」手機應用程式。

今年DSE首次在所有一般試場，包括禮堂、課室及英文科聆聽考試特別室，推行PESS2及「出席紀錄及答卷收集系統」（ASTS）。考評局稱，考生到達試場前須在手提電話安裝「報到易」，並於「檢查個人物品」宣布完畢前自行簽到程序，再依指示關掉電話。局方說，考生「不會因未能完成自行簽到而受到任何處分」，開考後監考員會為考生完成簽到程序；禮堂試場及課室試場（包括英文科聆聽考試特別室）及部分特別試場的筆試均設置「試場監察系統（ESS）」，考試過程會錄影。

考評局上周五（2日）再致函學校，稱為確保順利在所有一般試場全面實施PESS2，一連兩個月將安排簡介會及工作坊，其中於本月26至29日將流動裝置送到學校，完成DSE後將在5月收回設備。

局方說，學校技術人員下月4至8日須測試獲派發的裝置是否正常使用，並在下月18至20日擇日綵排1.5小時。