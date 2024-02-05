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教育

斥中大政政合併關注組鬆散 社科院：言論或屬誹謗教員 關注組：早前索草案 反被要求交成員名單

【明報專訊】中大政治與行政學系重組方案上周四（1日）經校董會議決通過。「政政合併關注組」網上披露，社會科學院院長趙志裕致函師生，批評關注組屬「鬆散組織」，其針對政政系主任盧永鴻、籌備委員會召集人蘇鑰機及趙志裕的言論更「損害對方聲譽及可能構成誹謗（defamatory and possibly libellous），並點名斥關注組發言人關靖豐的行為「可能」違反中大《榮譽準則》及《學生行為守則》。

院方另指系會無註冊 同曲解方案

關注組前日在Instagram發帖文，提及趙志裕2月2日晚上向師生發電郵，附以13頁文件逐點反駁政政系會及關注會就重組方案的指控，包括院方拒絕提供方案詳情、漠視學生意見等。該文件末段總結，政政系會無向大學註冊，而關注組更屬「鬆散組織（an amorphous entity）」，兩者「不負責任地傳播其對重組方案的扭曲解讀」，削弱學生對政政系、社科院以至大學的信任；又提及關注組的眾多要求違反大學會議的常規及《個人資料（私隱）條例》。

該份文件亦點名批評關注組發言人、政政系學生關靖豐的行為「可能（might）」違反中大《榮譽準則》及《學生行為守則》，包括遵循中大的條例、政策及程序，尊重個人觀點差異，對大學成員以禮相待等。

「想不到學院溝通意願這麼低」

關靖豐昨日回覆本報稱，政政系重組方案去年12月及上周先後獲教務會及校董會通過，師生至今卻未得悉有關草案，當關注組欲索取草案，反被要求提交成員名單。他認為，院方本有責任主動向學生提供充足資訊，既然院方自言有誠意聆聽學生意見，「更不應該（要求）每個同學問問題時，須先自報身分；甚至一班同學集體去問時，須先自報有否註冊」。

關靖豐又稱，對有關指控感愕然，「想不到學院與學生溝通意願是這麼低，甚至存有敵意」，強調關注組所有倡議皆於網上進行，「完全無違法成分」。他稱現時僅餘少數人討論校政，倘有可能為此付出代價，「是有點荒謬」。

電郵點名發言人或違學生守則

院長回覆本報稱沒提處分

趙志裕則回覆本報指關注組發布的信息不盡不實，院方有責任澄清，為師生提供準確信息；文件只為「提醒」關靖豐其行為或違反大學守則，「用意是請他對自己的言行有所警惕」，「院方並沒有提出要向他採取紀律處分，只希望他能反思自己的言行」。

至於關注組稱學院要求提交成員名單，趙志裕則解釋，當時關注組欲索取機密文件，學院必須知悉其身分及有關用途才能決定提供與否，稱院方「尊重」其不願提供成員名單的決定。

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