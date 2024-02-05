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教育
2024年2月5日星期一
智學公民 第081期
斥中大政政合併關注組鬆散 社科院：言論或屬誹謗教員 關注組：早前索草案 反被要求交成員名單
DSE手機簽到 考生未能自行完成不處分
考評：未見海外院校拒納DSE學歷
城大研究：山羊聽得出人喜怒轉變
公民考察：電商之都 浙江
你識唔識：垃圾徵費延至8‧1
2023/24學年時事基本法問答比賽
圖表開箱：全球核電概况
法治教育：窺淫罪
答案
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焦點新聞
趣學STEAM：AI繪圖如選友
趣學STEAM：用AI前選好關鍵字
新聞解碼：字幕眼鏡助聽障者溝通
偵探M.A.D.：好友今天請假……
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【明報專訊】■題目一
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斥中大政政合併關注組鬆散 社科院：言論或屬誹謗教員 關注組：早前索草案 反被要求交成員名單
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