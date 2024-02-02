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2024年2月2日星期五
中華小學堂 第020期
中大付3議員校董刊憲費 校董會通過 段崇智投反對票
網片中學生被指虐貓 校方：想捉回出走家貓
科大AI模型助全球農田氨減排
生活關鍵詞：遙想雪國
生活關鍵詞：穿梭無垠時空，安坐家中賞雪
有價講：課室守則，以小見大——談守法
新書試閱：《喵的天啊！貓咪街上遇見蘇格拉底》
博看世界：包浩斯美學的誕生
作家作法：圖像詩中的視聽遊戲
時事中文：墨是寶
時事中文答案
奇趣中華：團結就是力量
語文小錦囊：桃園結義
大笑堂：訓子
時事中文答案
【明報專訊】胸無點墨
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