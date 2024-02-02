網片中學生被指虐貓 校方：想捉回出走家貓

學生稱貓平安 校方信無意傷害

網傳一段約11秒的Ig Story短片，片中一隻小貓在住宅大廈走廊四處奔跑，有男生在小貓跑過時「起腳」，另一男生試圖用手攔截不果，後來小貓疑跑出欄杆，有人高呼「佢跌×咗落去啊？」接着另一Story顯示，有人在屋內將小貓凌空舉起，配上《獅子王》背景音樂，並有人大笑。

位於青衣的佛教葉紀南紀念中學昨回覆本報稱，昨早留意到網上流傳該校學生及其飼養的小貓片段，片段只涉事件部分內容，並不完整；校方非常重視事件，確信學生並無意圖傷害動物，惟個別學生在片和相中對待動物的方式，確有改善空間。

該校稱已深入了解事件，片中顯示該校學生飼養的一隻小貓離家走出走廊，學生和朋友希望捕捉小貓並帶回家；由於小貓受驚，跳到屋邨平台上，學生後來確認小貓沒受傷。校方稱，網傳片段後半部分是小貓已從平台救回。校方強調一向非常重視生命教育，教導學生尊重生命。其中一名涉事學生昨在Ig表示「十分抱歉令到大家誤會」，稱使用錯誤方法盼捉回小貓，小貓現平安無事。

教育局表示已向學校了解情况，知悉校方事發後已啟動危機處理小組並發聲明，會按需要為學生提供支援。局方稱，中小學價值觀教育包括生命教育和培養法治精神，學習內容涵蓋「尊重動物的生命」等，屬中小學課程。