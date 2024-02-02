中大付3議員校董刊憲費 校董會通過 段崇智投反對票

校董會稱曾表明配合修例

張宇人：圓滿解決事宜

中大校董會正處於過渡階段，現有27名成員，距法定34人尚欠7席。校董會昨召開改組後第二次會議，議決通過支付由3名身兼校董的立法會議員張宇人、劉國勳及鄧家彪墊支的75萬元涉修例刊憲費用，3人在討論期間避席。自由黨張宇人昨於社交平台回應稱，對校董會議決通過由大學繳付刊憲費感高興，形容做法「令法案的最終事宜得以圓滿解決」。

中大前校董香樹輝、林偉雄、楊于銘日前撰寫聯名文章，稱修例由3名議員校董以私人法案方式提出，所涉費用理應由對方承擔，堅決反對由校方繳費；又提及議員校董去年曾要求中大付還75萬元，惟在校方一個會議上遭一致否決。

校方：早前否決「非校董會決議」

中大昨回覆稱，校董會認為此次修例是為提升中大管治 ，「符合大學的公眾利益」，而校董會去年亦曾就改組充分諮詢及討論，並公開表示接受及配合修例，故同意付還相關款項。校方又稱，早前的討論是在一個校內委員會會議中進行，非校董會決議，校董會昨就相關費用作正式決議。

此外，中大校長段崇智上月8日辭職，校董會須另組7人的校長遴選委員會，包括校董會主席、3名校董會成員及3名教務會成員。中大校董會昨提名校董陳早標、鄭志雯、黃克強出任校長遴選委員會委員，他們皆非校內成員，而教務會今天特別會議將商討提名3人，7人委員會名單料於本月底公布。

中大表示，遴選委員會成立後，將隨即展開全球招聘下任校長的工作，擬辦諮詢會廣泛聽取大學各持份者就遴選下任校長事宜的意見，再委聘專業顧問展開全球選聘。校董會預料本年底能完成下任校長的任命工作。