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教育
2024年2月1日星期四
公民學堂 第054期
學校須用現有津貼付垃圾費 校長料全年多花10萬 憂減活動資助
體驗 上堂 實習 考察 嶺大推中華文化推廣計劃
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世界之趣：恐龍叫聲像小鳥？
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奇妙大自然：世界濕地日 守護「地球之腎」
EMO收件匣：什麼是戀愛？
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【明報專訊】人的感情分很多種，由嬰孩呱呱落地起感受到的父母親的愛，從上學時相識、共同成長培養出的同儕之情，還有突如其來的愛情。你有過感情煩惱嗎？你知道什麼是愛情嗎？
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