學校須用現有津貼付垃圾費 校長料全年多花10萬 憂減活動資助

教育局昨日書面回覆稱，資助學校可運用局方提供的「營辦開支整筆津貼」或「擴大的營辦開支整筆津貼」，按津貼的運用原則及校本情况和需要，支付清潔校舍所引致開支，包括垃圾收費；局方將與環境及生態局、環保署緊密聯繫，提供最新資訊和適切支援。

津小：學界感模糊 教局宜再溝通

津貼小學議會主席蘇炳輝昨向本報說，有校長初步計算，料政策實施後學校每月額外支出幾千至1萬元，全年可達10萬元。他稱，局方現行提供的津貼資助額雖大，每間學校所獲金額可達百萬元，但憂慮變相削減原本用在學校、學生活動的資助。他又稱，學界有感「消息模糊」，未清楚學校如何配合垃圾徵費，認為局方應與學界進一步開會溝通。

蘇炳輝續說，社會聚焦談論垃圾徵費操作，但作為學校，透過校園生活教育學生背後的環保概念亦重要，舉例學校的飯盒供應商不再派發即棄餐具，校方招標時亦有此要求等，他指學校要多鼓勵學生向家人宣揚環保，促使社會對垃圾徵費等議題「做好準備」。

環署向千校派回收桶

教育局書面回覆亦稱，局方積極協助學校制訂並推行校本環保政策，並參閱環保署提供的指引及資料，為落實垃圾收費做好準備。當中環保署與環境運動委員會合推「學校廢物分類及回收計劃」，截至昨日已向1028間中小學免費提供三色廢物分類回收桶，希望讓學生認識珍惜資源的重要及廢物分類概念，並鼓勵學校分類回收廢紙、塑膠樽及金屬。

局方又稱，環境及生態局透過「可持續發展學校外展計劃」加強「減廢教育」，並安排了約40場到訪有機資源回收中心第一期、污泥處理設施「源．區」等實地考察和工作坊等活動，向逾8800個師生介紹都市固體廢物的來源、種類及處理方法。

明報記者

（垃圾徵費）