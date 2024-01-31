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教育
2024年1月31日星期三
Smarties' Power English 第400期
中大前校董促議員自付刊憲費 3人聯署 涉款75萬 鄧家彪斥興風作浪
八大校董會出席大學領導論壇 蔡若蓮籲勿分裂內耗
嶺大協助中學生 研AI跟尾買餸車
文文百貨：甜死隔籬
文文百貨：糖不甩 有何寓意？
詞中物：從不變中捉緊遺憾——《青春告別式》
時事中文：垃圾收費
視聽之娛：與貓主子闖諜戰世界
Talk of the town：Iceland's volcanic eruption
Talk of the town：Volcanic eruption
Answers：Talk of the town
Horizon：Popular attractions for cat lovers
Answers：Horizon
Game
Answers：Game
Answers：Talk of the town
【明報專訊】■Game
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