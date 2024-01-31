嶺大協助中學生 研AI跟尾買餸車

【明報專訊】「嶺大創業行動」資助及領導位於天水圍的天主教培聖中學學生團隊研發第三代「免提追蹤買餸車」，結合人工智能（AI）技術及演算法，系統能快速準確地自動追蹤使用者戴上的手帶，大大提升買餸車自動行駛時的順暢度，並能同步追蹤使用者的步行速度，方便在街市或超市等擠迫環境中行走。團隊已為該發明申請香港專利，並正申請內地發明專利，又與本港的長者中心探討合作，讓長者試用買餸車。
配合手帶同步速度 減長者操勞
第三代買餸車設「防走失」功能，當買餸車偏離使用者實時位置時，會即時透過手機應用程式發出震動提示，作為雙重保障，讓用家出行時更輕鬆及安全。
領導及推動是次研究計劃的嶺南大學創業行動總監高永賢稱，居於鄉郊的長者需長途跋涉自行外出買餸，再把沉重的日用品搬回家中，易造成身體勞損，而「免提追蹤買餸車」有助解決問題。
「嶺大創業行動」2021年底起撥款約30萬元，資助天主教培聖中學的學生研發是次項目，包括提供工程相關的工作坊及培訓，以製作原形機，再協助及指導同學改良新一代買餸車。天主教培聖中學代表稱，同學在過程中不僅提升對設計與創新的熱情，亦在嶺大提供的實踐機會及資源下，得以應用理論，解決真實問題，促進他們個人成長和生涯規劃。