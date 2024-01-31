八大校董會出席大學領導論壇 蔡若蓮籲勿分裂內耗

稱精簡架構贏肯定 寄語校董胸襟廣闊

上述論壇有8間資助大學的校董會及管理層出席，包括港大校委會主席王沛詩和校長張翔、中大校董會主席查逸超及校長段崇智等。蔡若蓮演講稱，要分享在「由治及興」下的院校管治，及政府對大學領袖的期望。她向校董提出3點配合，其一為「完善治理體系」，稱不少院校因應實際，精簡校董會架構，「贏得公眾和社會的肯定」。

其二為「提高治理能力」。蔡稱，良好管治有賴校董會主席及所有校董團結一致，齊心合力，做好「當家人」角色。她引用港澳辦主任夏寶龍談話，稱「愛國愛港力量要實現大團結……遇事多溝通、多交流、多諒解、多補台，容人、容言、容事」，而所謂「上下同欲者勝」，應用到院校管治，校董要以廣闊胸襟，求同存異，包容共濟，協力貢獻院校發展。其三則是「提升治理成效」，蔡稱大學須有高效問責制度，確保公帑用得其所。