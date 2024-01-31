中大前校董促議員自付刊憲費 3人聯署 涉款75萬 鄧家彪斥興風作浪

校方未答是否曾否決繳款

本報昨向中大查詢，校方是否同意支付刊憲費75萬元、校方去年曾否開會否決由中大繳付75萬元、下次校董會開會將否處理此事、現時校方或校董會有否為此諮詢法律意見，校方均未正面回覆。

鄧：校董會全面參與修例 自付不合理

鄧家彪昨向本報表示，「有人興風作浪，覺得很奇怪」，重申刊憲費理應由校方繳付，強調修例是「為中大做事」，「如果我們自己付錢，即是說議員在這事上只是做議員的事，但今次是中大校董會全面參與」。他又說，去年立法會審議修例末段時，亦有處理改組校董會以外的技術修訂，反問「這十幾年你見到這麼多問題，你自己為何不改呢？」

3名中大前校董香樹輝、林偉雄、楊于銘的聯名文章以「中文大學不應為張劉鄧私人法案付鈔」為題，昨在楊的社交平台發布。文中指出，由張宇人、鄧家彪、劉國勳提出的修例法案未經中大校內諮詢，更未於中大校董會正式討論，且事先完全沒向校董會申請撥款資助費用，形容3名議員「私自提出」私人法案。文章亦透露中大去年曾在Resource Allocation Committee開會討論校方付款一事，遭一致否決。

聯署信：修例未經校董會討論 議員「私自提出」

文中亦質疑，倘中大校董會行使「默認權力」（implied power），通過決議並指令校方服從付費，或引起法律爭議或訴訟。文末稱，「我們認為一人做事一人當」，3名議員「強行提出」私人法案，推倒中大創校60年以來既定機制和行之有效的管治傳統，堅決反對由中大付還刊憲費。