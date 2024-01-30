改核心科 考局：無國際院校不認DSE

稱各校會適時更新收生要求

考評局昨稱，公民科成績只設「達標」一級，而非採用其他甲類高中科目以5個等級匯報成績的評級機制，部分原將核心科目成績列為一般收生要求的海外院校，需時更新。

考評局稱，逾600間海外院校認可DSE資歷，當中逾300間院校於考評局網頁刊載其DSE的收生要求，截至昨日，約270校已相應更新，如美國耶魯大學、紐約大學等。考評局舉例，劍橋大學的網站近日已上載有關文憑試考生的一般收生要求，包括申請入讀的學生一般需要在公民與社會發展科取得「達標」成績。

考評局表示，英國大學及院校招生事務處（UCAS）去年更新網上申請系統，接納2024年或以後的文憑試考生，填報包括公民科在內的各類科目成績，以申請其英國大學或專上學院的課程。

立法會議員鄧飛上周三（24日）提出口頭質詢，稱留意到考評局網頁顯示，2024年起就DSE而訂定一般入學要求的海外院校減少77間。考評局當日回覆本報查詢稱，院校將稍後提供更新資訊，至今無任何院校表示不再承認DSE資歷。