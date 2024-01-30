中大7書院學生會：勿逼註冊 校方：依法運作前提下 樂意合作

中大昨回覆查詢時重申，按照社團條例或公司條例註冊，是讓學生會得以合法而有效地持續運作的最可行方式，「在學生會依法成立及運作的大前提下，中大一直樂意與學生會合作」。

9書院1完成獨立註冊

綜合警務處「已獲註冊或豁免註冊的社團或分支機構名單」及各書院學生會社交帳戶，中大9間書院中，只有善衡書院學生會按《社團條例》獨立註冊。其餘書院學生會則尚未完成註冊，其中和聲書院學生會正就「學生會組織架構」舉行諮詢會。

書院學生會聯合聲明，中大輔導長去年10月曾約見各書院學生會代表，要求書院學生會須按《社團條例》向警務處獨立註冊，其後敬文書院以「高壓手段」促學生會註冊或與書院架構合併，「否則不承認其地位」。聲明稱，過往多年書院學生會不曾遭要求獨立註冊，而註冊程序涉尋求法律意見、諮詢、投票、修改會章等步驟，敬文書院卻要求學生會即時展開註冊，所為「操之過急、脫離現實」。聲明促請各書院「切勿強迫書院學生會進行註冊」，籲院方與學生會「充分溝通、給予足夠空間，共同探討學生會前路」。

崇基學院學生會幹事長杜俊彥表示，大學及書院學生會初時均曾期望，由重組的大學學生會「作一個參考或模範」先向警務處獨立註冊，供各書院學生會跟從，惟現時仍處於停滯階段，「有校方人士覺得不能夠再等了，你們（書院學生會）要註冊」，但該次會議並沒談及拒獨立註冊的後果。

敬文施壓 崇基學生會憂各書院效法

杜俊彥又稱，學生會與崇基學院保持良好溝通，暫未決定去向，惟敬文書院的做法反映大學正在按不同學生會的代表性、會員人數及財務狀况，「一層一層壓下去」，不希望今次事件觸發其他書院效法，要求學生會立刻獨立註冊。