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教育
2024年1月29日星期一
獲准「與考」利招生「非爭學生」 穗暨大：將港教育輸出內地
憂法律風險不獨立註冊 中大敬文學生會停運
蔡若蓮訪芬蘭學府 盼奠合作基礎
公民點對點：3.7%中學生曾擬自殺 5年新高
公民點對點：急救精神健康
解讀關鍵詞：CEPA更緊密經貿關係安排
法治教育：另類煙轉運
答案
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：昆蟲酒店企劃
趣學STEAM：助獨居蜂築巢繁殖
新聞解碼：補充品小心服用
摺個愛心禮物盒
答案
公民點對點：急救精神健康
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【明報專訊】近期學童自殺事件接二連三發生，社會敲響警鐘，政府和大眾關注精神健康問題，各界亦發起一系列支援市民精神健康的措施。
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