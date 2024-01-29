憂法律風險不獨立註冊 中大敬文學生會停運

收回會室電郵銀行卡

中大：尊重決定

中大昨回覆稱，在學生會依法成立及運作的大前提下，一直樂意與學生會合作，又稱按照社團條例或公司條例註冊，是讓學生會得以合法而有效地持續運作之最可行方式，註冊方式與其他本地大學學生會及校友組織相同，校方尊重敬文書院學生會代表會暫停運作的決定。

稱校方書院曾指非法組織

敬文學生會在公開信表示， 校方及書院自9月起以該會擁有獨立財政及選舉制度為由稱現况下的學生會為非法組織，要求各書院學生會向警務處註冊為合法社團。除了宣告停運，學生會在信中亦解釋不參加書院下設委員會的原因，稱會方十分重視及珍惜運作自主，書院一直提供可貴意見及支援，極少在決策及運行上干預，惟新成立的委員會屬書院轄下，與過去運作模式相差甚遠，學生會及宿生會失去名銜，學生代表亦會失去以往的代表地位。

敬文學生會稱，就基本會員繳交的學生會入會費、年度會費能否退回，仍在與書院商討；存有學生會基金的銀行卡亦將由書院保管，直至下屆向警務處註冊的學生會成立。他們亦感謝書院過去的合作和支持，使其能成為書院和學生之間的橋樑。