獲准「與考」利招生「非爭學生」 穗暨大：將港教育輸出內地

由暨南大學與香港維港教育集團共同創辦的「暨大港澳子弟學校」，現設廣州、東莞及佛山3個校區，高中階段將提供DSE課程。總督學賴永春表示，大部分學生原先於內地上課，「倘他要到香港讀書，無人無物，即使家庭環境好些、能租房子給他，也會很孤單」，寄宿學校正能照顧這群港澳子弟，亦更利於他們的成長、家庭關係。

賴永春說，兩地通關後學生「有來的也有走的」，惟3校皆非位處深圳，形容復常對生源影響不大。他提到，港澳子弟學校亦肩負輸出香港教育制度的工作，「將香港的一些教育優勢，希望可以和國內的教育方面互補」，又謂「如果沒有國家政策的支撐，我們也不能夠做到這些學校」。

同可循「校長推薦」引薦

廣州暨大港澳子弟學校是獲准成為DSE「與考學校」的兩校之一，可保送合資格考生以「學校考生」身分報考DSE。賴永春表示，考評局將承認學生各科校本評核（SBA）表現，「讓他們在學科入面先儲備一些東西」，避免「一試定生死」，減輕學生應試壓力，校長亦能循「校長推薦計劃」引薦適合學生。

兩校暫未獲批設內地試場，考評局早前稱為兩校學生物色本港試場。賴稱考評局和學術及職業資歷評審局早前曾到校考察，了解學校的考場枱櫈與燈光設備，以至密室、警衛等安排，形容學校只能「盡量配合」，難評估今年設內地考場的可行性。他說，倘能設內地試場，「學生不用舟車勞頓，成績會好一點」，但學生對未能成事亦沒很大失望。

難聘港師 退休校長傳授港標準

維港教育集團上周於貿發局舉辦的教育及職業博覽設攤位，盼招聘香港教師赴內地任教。賴永春稱，港人子弟學校難以招聘香港教師，原因「錯綜複雜」，現會安排退休校長赴內地傳授香港的T-標準（香港教師專業標準參照）。他稱兩地教師的教學方式有異，如內地英語教師慣以中文教英文，「對學生語境不太好」，而其他科目則會容許教師「英書中教」。他又提及，現時移民潮已逐漸緩和，「與其追悔走了的教師，不如補充新血」。