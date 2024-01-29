明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

獲准「與考」利招生「非爭學生」 穗暨大：將港教育輸出內地

【明報專訊】兩間內地學校去年9月獲批成為中學文憑試（DSE）「與考學校」，包括廣州暨大港澳子弟學校。「暨大港澳子弟學校」總督學賴永春稱此舉是考評局對教學質素的肯定，對招生必有正面影響。本港學界曾促停開港人子弟學校，讓港籍生回流紓緩港校收生壓力；賴永春表示該校生源與香港不同，「絕對不存在爭學生的問題」，又呼籲本港學界明白港人子弟學校更是「將香港的教育輸出去內地」，使兩地教育政策互補長短。

由暨南大學與香港維港教育集團共同創辦的「暨大港澳子弟學校」，現設廣州、東莞及佛山3個校區，高中階段將提供DSE課程。總督學賴永春表示，大部分學生原先於內地上課，「倘他要到香港讀書，無人無物，即使家庭環境好些、能租房子給他，也會很孤單」，寄宿學校正能照顧這群港澳子弟，亦更利於他們的成長、家庭關係。

賴永春說，兩地通關後學生「有來的也有走的」，惟3校皆非位處深圳，形容復常對生源影響不大。他提到，港澳子弟學校亦肩負輸出香港教育制度的工作，「將香港的一些教育優勢，希望可以和國內的教育方面互補」，又謂「如果沒有國家政策的支撐，我們也不能夠做到這些學校」。

同可循「校長推薦」引薦

廣州暨大港澳子弟學校是獲准成為DSE「與考學校」的兩校之一，可保送合資格考生以「學校考生」身分報考DSE。賴永春表示，考評局將承認學生各科校本評核（SBA）表現，「讓他們在學科入面先儲備一些東西」，避免「一試定生死」，減輕學生應試壓力，校長亦能循「校長推薦計劃」引薦適合學生。

兩校暫未獲批設內地試場，考評局早前稱為兩校學生物色本港試場。賴稱考評局和學術及職業資歷評審局早前曾到校考察，了解學校的考場枱櫈與燈光設備，以至密室、警衛等安排，形容學校只能「盡量配合」，難評估今年設內地考場的可行性。他說，倘能設內地試場，「學生不用舟車勞頓，成績會好一點」，但學生對未能成事亦沒很大失望。

難聘港師 退休校長傳授港標準

維港教育集團上周於貿發局舉辦的教育及職業博覽設攤位，盼招聘香港教師赴內地任教。賴永春稱，港人子弟學校難以招聘香港教師，原因「錯綜複雜」，現會安排退休校長赴內地傳授香港的T-標準（香港教師專業標準參照）。他稱兩地教師的教學方式有異，如內地英語教師慣以中文教英文，「對學生語境不太好」，而其他科目則會容許教師「英書中教」。他又提及，現時移民潮已逐漸緩和，「與其追悔走了的教師，不如補充新血」。

相關字詞﹕考評局 文憑試

上 / 下一篇新聞