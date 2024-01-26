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教育

趁吸人才 多內地人來港升學 移民中介：港五六間大學列百大

【明報專訊】貿發局主辦的教育及職業博覽昨起一連4日在灣仔會展舉行。有內地移民機構發現愈來愈多內地人有意來港升學趨勢，特意來港取經，了解本港大專院校升學詳情。有移民中介稱，近年特區政府放寬各類人才配額，不少內地人為留居香港，傾向申請如工程和宗教等入學門檻較低和「易讀」的大專學科。

中介稱顧客多挑易入易讀學科

「好多人走咗 香港要有能力的人」

友誠國際移民顧問蔡文榮昨稱，顧客大多計劃移民來港，傾向選讀入學門檻較低和課程簡單的學科。他說香港有五六間大學位列全球百名內，加上升讀香港的大學競爭較內地少，具一定吸引力。對於愈來愈多內地人來港升學，他認為是能者居之，「香港是移民城市，需要外來力量支撐發展，（現時）好多人走咗，香港是否沒落呢？香港需要有能力的人」，又稱來香港的都是過客，「邊個人擔當呢個地方都無所謂」。

內地升學指導教育中心教師徐小姐昨亦到場，她表示，不少內地人為取得香港居民身分，選擇在港讀4年學士，一年研究生，再加兩年工作簽證。除了擁有兩地身分外，香港身分在內地亦有優勢，例如港人在廣州南沙開設公司享有優惠等。她又指，兩地鄰近，文化等各方面適應時間較短，加上內地體制普遍不認可排名較低的海外院校，始終港澳地區升學較有保障。

顧問：港人負笈查詢減

至於港人到海外升學方面，參展學校、英國的赫德福特大學區域總經理（香港、澳門、台灣、新加坡、菲律賓）胡嘉琳稱，昨早起陸續有人到攤位了解海外升學，人數較預期理想，主要查詢醫護、工程和電腦等實用學科，因對就業有一定保障；她又稱整體上港人對海外課程的查詢量減少，大多是個別來查詢，而非如以往大批人前來。

相關字詞﹕海外升學 教育及職業博覽

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