都大推精神健康課 新生必修 肥佬重讀

課程心理衛生會認可

聘3導師專責教授

學生精神健康普及計劃分為普及、選擇及針對合共3個層面。在普及層面，一年級新生下學年起，必須於首學年修讀12小時的精神健康急救課程。課程獲心理衛生會認可，都大另聘3名導師專責教授，料全學年至少70課節，屆時學生可自行揀選4節各3小時課堂，或2節各6小時課堂。

研涵高年級 料6000學生受惠

都大副校長（研究及學生發展）郭予光表示，大學擬將計劃逐步擴展至高年級，料未來3年惠及逾6000名學生。郭引述心理衛生會稱小測及格率幾近100%，「想不到會有幾多個案不及格，並沒預期學生完成不了」。他續稱，現時全校少於1%學生的情緒問題「需要立案跟進、深度支援」，學生大多因大學適應問題而求助，其餘依次為情緒問題、查詢輔導機制，以及人際、兩性和家庭問題等。

教授焦慮抑鬱基礎知識

護理及健康學院院長黃婉霞表示，課程將教授學生有關抑鬱、焦慮等疾病的基礎知識，避免將精神問題「污名化」，「知道有需要時一定要求助」，強調並非要訓練學生成為輔導員、精神科護士。她又稱，學生情緒受困時，並非只能向輔導員求助，亦可多與教師、朋友傾訴，不希望學生快崩潰時才打電話求助，料計劃推展後，校內求助數字或有所上升。

此外，在選擇層面，都大將為教職員提供在職培訓，培養更多合資格的「精神健康急救」導師，加強識別及支援有精神健康險的學生，受訓人選將由各學院推薦參與。而在「針對性」層面，大學將增聘3名輔導人手，檢視個案管理流程，確保有需要學生可適時獲得支援。