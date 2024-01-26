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教育
2024年1月26日星期五
中華小學堂 第019期
都大推精神健康課 新生必修 肥佬重讀
趁吸人才 多內地人來港升學 移民中介：港五六間大學列百大
中大研微型機械人 藥送肝膽病灶標靶治療
名家學堂：讀城記
名家學堂：置身其中，感受熱度 走入鬧市的潘國靈
寫作立意庫：童年是如此經過
有價講：孔子的君子教學——當仁，不讓於師
文化迷因：隱藏在垃圾的歸屬感
時事中文：揮毫
時事中文答案
奇趣中華：男子漢大丈夫
語文小錦囊：盡力而為
講故事：四季
時事中文：揮毫
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【明報專訊】「毫」一字通常聯想到長度「毫米」或零錢「毫子」。當書法家寫揮春、書法，或繪畫水墨畫，稱為「揮毫」，這有什麼意思？
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都大推精神健康課 新生必修 肥佬重讀
趁吸人才 多內地人來港升學 移民中介：港五六間大學列百大
中大研微型機械人 藥送肝膽病灶標靶治療
名家學堂：讀城記
名家學堂：置身其中，感受熱度 走入鬧市的潘國靈
寫作立意庫：童年是如此經過
有價講：孔子的君子教學——當仁，不讓於師
文化迷因：隱藏在垃圾的歸屬感
時事中文：揮毫
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奇趣中華：男子漢大丈夫
語文小錦囊：盡力而為
講故事：四季
都大推精神健康課 新生必修 肥佬重讀
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