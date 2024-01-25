你是誰：瘋狂企業家布蘭森

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教育
2024年1月25日星期四
常識天下 第304期
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【明報專訊】「這個孩子，將來要麼成為囚犯，要麼成為百萬富翁。」英國維珍航空（Virgin Atlantic Airways）創辦人理查·布蘭森說中學校長曾給他這一評語。
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