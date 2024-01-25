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教育

轉余二無法選修原科 玫瑰崗生叩門被着重讀

【明報專訊】玫瑰崗中學因辦學團體道明會放棄辦學，原定2025/26學年結束前逐步停辦，經兩次調查後決定安排全體學生下學年轉讀余振強紀念第二中學（余二），包括現時中四、中五生，不過余二提供的高中文憑試選修科目不同於玫瑰崗。有教師及家長不滿辦團出爾反爾，日前去信教育局及全體立法會議員要求介入。

指校方搬龍門 教師家長盼教局議員介入

玫瑰崗中學有家長、舊生及教職員向教育局及全體立法會議員發公開信，提及中四中五學生本可原校畢業，惟校方擅自提前停辦時間表，讓他們須短時間內適應陌生環境，「一定會大大影響他們的公開考試成績，影響他們今後的前途」，又謂學生在殺校一事感「強烈的被遺棄感」。他們於信中促請教育局及議員阻止校方無理做法，「讓同學們好好地在原校完成學業」。

教育局昨回覆稱，道明會作為辦學團體有責任為師生作妥善的過渡安排，局方亦曾與辦團和學校代表會面，責成辦團和學校為師生和家長提供合適協助及支援，包括為轉讀余二的學生修讀高中選修科目作出妥善安排，另亦敦促留意學生的情緒，按需要提供適切的輔導。局方另指，據悉玫瑰崗中學將會在家長日進一步向家長解釋相關細節。

比對玫瑰崗及余二上載至《中學概覽》的資料，玫瑰崗部所設高中選修科目中，數學延伸單元一和二、地理、歷史、「企業、會計與財務概論」及西班牙語，余二皆沒提供。玫瑰崗高中生家長張太（化名）表示，女兒選修科目較「偏門」，上學期先後到三四間中學「叩門」，皆沒開設該科，部分更要求女兒重讀高中。她形容女兒現時「很迷惘，也不知怎麼辦」，批評辦團「背棄學生、罔顧學生前景」。

「為自己發聲捱批」 家長關注精神健康

此外，有家長關注玫瑰崗學生精神健康。中三生家長李太（化名）表示，兒子曾參與拍攝「致特首李家超」的短片，促政府提供新校舍，後卻遭社會各界批評，「（學生）都很失落，為自己發聲，但社會給予他們很大壓力，沒人關注他們，連教育局、特首都沒真真正正聆聽過他們的意見」。她又提及，玫瑰崗中學原有兩名駐校社工，殺校一事導致不少學生情緒受困，要社工輔導，學校更因此增聘校外社工。

相關字詞﹕玫瑰崗中學 精神健康 教育局

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