考局網海外院校 少77間列DSE要求 局方稱稍後更新 未聞不認資歷

考評局稱，逾600間海外院校認可DSE資歷，當中逾300間於考評局網頁刊載DSE的收生要求，以供學生參考。局方說，截至今年1月，已刊載超過220間院校最新收生要求；而餘下院校正按最新DSE評核安排檢視其收生要求，又引述部分院校回覆稱，檢視及更新收生要求需時，將於稍後提供更新資訊。

翻查相關網頁，未載列2024年或以後DSE收生要求的院校包括劍橋大學、倫敦政治經濟學院（LSE）、新加坡國立大學等。

學友社：其餘院校入學要求變化小

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，由考評局向院校了解DSE成績入學要求，在網頁統一發放，資料較清晰及可信，以往學生都會檢視參考，對於部分院校未更新資料，他們或會感擔心，最準確做法是向院校了解。他稱以其所見，就已更新資料的院校，2024前後的DSE資歷考生一般入學要求變化不大。

此外，考評局月初稱將物色適合本港試場，安排內地兩間與考學校中六合資格正讀生赴考DSE。被問到今年DSE是否仍有機會落實在內地設試場的安排，署理教育局長施俊輝昨稱，當局及考評局「一路未放棄」，繼續盡最大努力與內地相關部門及機構商討，如有好消息會盡快公布。

教局：未放棄今年設內地試場

施俊輝說，距離考評局2月初派發准考證尚餘時間不多，當局一直與兩間內地與考學校保持溝通，考評局有兩手準備，重申在大灣區內地城市設DSE試場是便利考生的措施，讓他們不用跨境來港，如有新安排會盡快對外公布。

他又說，能否成為與考學校及學校能否成為內地DSE試場沒有必然關係，決定DSE試場是視乎場地是否合適等整體安排。