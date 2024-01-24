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教育
2024年1月24日星期三
語文同樂 第688期
DSE生與去年相若 選修3科人數增近倍
嶺大專案完善校史 校長赴美訪傑出校友鄒至莊
教局培訓教師發掘具STEAM潛能學生
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視聽之娛．《源生罪》︰新晉導演懸疑片的嘗試與局限
粵語地雷：石矢——地盤師傅的古文修養
文言基建：〈賣油翁〉——歐陽修
基礎知識問答
基礎知識問答：參考答案
詞中物：與語言為伍/為敵：崔舜華〈我老成的宿敵〉
文字發酵：正反義詞
正反義詞：參考答案
Talk of the town：HK people going north
Talk of the town：Hongkongers travelling northward
Answers：Talk of the town
Spot the flaws：Contrasting conjunctions
Answers：Spot the flaws
Game
Answers：Game
基礎知識問答
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【明報專訊】1. 試指出「嘗射於家圃」一句中，「嘗」字的意思。（2分）
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基礎知識問答
基礎知識問答：參考答案
詞中物：與語言為伍/為敵：崔舜華〈我老成的宿敵〉
文字發酵：正反義詞
正反義詞：參考答案
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Answers：Talk of the town
Spot the flaws：Contrasting conjunctions
Answers：Spot the flaws
Game
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詞中物：與語言為伍/為敵：崔舜華〈我老成的宿敵〉
文字發酵：正反義詞
正反義詞：參考答案
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