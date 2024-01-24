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教育

嶺大專案完善校史 校長赴美訪傑出校友鄒至莊

【明報專訊】嶺南大學正進行嶺大校史專案，透過訪談深入挖掘校史，校友訪談活動首場由嶺大校長秦泗釗率領，遠赴美國與嶺大傑出校友、著名經濟學家鄒至莊對談。秦亦與鄒至莊分享嶺大動向，稱嶺大將興建一幢全新的科學大樓，計劃將頂層設為嶺南歷史博物館，展示所有與嶺南歷史相關的內容。秦泗釗稱，期望新建的校史館能把嶺南文化發揚光大，讓公眾感受嶺南文化底蘊。

專注計量及動態經濟學

發明「鄒氏檢驗」廣受應用

鄒至莊1930年在廣州出生，是世界著名經濟學家、普林斯頓大學政治經濟學名譽教授和經濟學教授，專注於計量經濟學、動態經濟學等領域，他發表的「鄒氏檢驗」（Chow Test）被廣泛應用。

訪談中，鄒至莊細數兒時回憶，其父鄒殿邦是支持嶺大興建十友堂的捐款人之一，後來鄒至莊就讀於香港的嶺南小學、澳門及廣州的嶺南中學，以及嶺南大學一年級，直至1948年負笈美國升學，分別在康奈爾大學和芝加哥大學取得學士和博士學位。鄒至莊表示，「我們三兄弟都是讀嶺南的，上一輩覺得嶺南是最好的學校」，其大哥及二哥都是就讀嶺大後赴美留學。

86年任顧問建議改進

提升辦學水平 後升格大學

一直心繫嶺南發展的鄒至莊，在1986年受邀赴港領導一顧問團，審查當時香港嶺南學院的概况，提出各種改進建議，促使嶺南學院辦學水平得以提升，獲升格為大學，得到政府資助。1994年嶺大首次頒發榮譽博士學位，他獲授榮譽法學博士學位。

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