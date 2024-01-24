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教育

DSE生與去年相若 選修3科人數增近倍

【明報專訊】考評局昨公布今年中學文憑試（DSE）的報考數據，今年有50,803名考生報考，與2023年50,823人相若。一半學校考生在4個核心科目以外，報考兩個選修科目，即讀6科；而讀3個選修科，即共7科的考生人數明顯增多，由去年9183（佔整體21.3%）增至17,840（佔41.2%），升幅94%。更有517名學校考生讀8科，按年增2.6倍。

因考生報讀更多選修科，大部分甲類科目的學校考生人數錄升幅（見表），以健康管理與社會關懷、數學延伸部分M1及M2增長最多。以整體人數計算，生物、化學、經濟，屬熱門選修科首3位。

此外，DSE應用學習科目較有約7543人報考，人數較去年4360增加逾七成；最多人報考的科目是「甜品及咖啡店營運」，共有875人；服務業專業英語、西式食品製作分別錄得733及549人報考。不過人工智能——商業應用、數碼品牌傳播則錄得零報考。而丙類其他語言科目有881人，較2023年增加逾50%，6個科目之中，最多人報考日語共719人。

今年是公民與社會發展科首屆開考，設「達標」與「未達標」，有別於通識教育設7個等級成績。

公民科取代通識

津中議會：學校釋放空間 增設選修科

津中議會主席李伊瑩稱，公民科取代通識後，學校釋放多了空間，使部分學校可增設選修科、應用學習科目。至於學生傾向讀更多選修科，她稱，一般來說，讀兩個選修科的學生已具備很多升學機會，但如果讀3個選修科，對報讀個別學系便更具競爭力，「當然最後都要視乎成績」。

李伊瑩又稱，學生讀更多選修科使其知識面廣博，應用學習科使學生獲更多元技能，對學生有益。

考評局昨發表網誌稱，考生報讀的選修科目增加，不單有助擴闊其知識層面，豐富學習經歷，亦令考生在升學或就業時有更多元與靈活的選擇。

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