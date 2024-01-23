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教育
2024年1月23日星期二
星笈中文 第119期
中學內地交流增6路線 教認同國安 教局促學校鼓勵從未跟團學生參加
都大研究：ASD童學雙語 有助語言發展
理大研環保新法製乙烯 奪日內瓦國際發明展金獎
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書到用時：游離世界 廿年異地省思
朱sir教寫作：論說題型兩變體 議論作答成趨勢
朱sir教寫作：分清論點、論據和論證
朱sir教寫作：分清論點、論據和論證
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【明報專訊】論點、論據和論證是在辯論或論述中常用的概念，但同學往往搞不清什麼是論點、論據和論證。假設你想游說同學一起去看某部電影：
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