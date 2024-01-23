中學內地交流增6路線  教認同國安 教局促學校鼓勵從未跟團學生參加

扣連高中公社中史經濟科學等科

「同行萬里」6條新增路線，分別以北京、上海、南京及西安等為目的地，皆會到訪當地名勝古蹟地標，部分行程扣連高中公民與社會發展科、中國歷史科、經濟及科學科（見表）。

與疫情前相比，部分路線維持原有目的地及主題，惟學習目標則新增涉國家安全內容。以北京歷史及科技發展探索之旅為例，2019學年學習目標是認識北京歷史，並了解國家科學、天文及航空技術的發展；至2023學年則新增認同國土安全、太空安全對國家的重要。而上海經濟發展與城市規劃探索之旅，2019學年的學習目標是認識上海經濟金融業及自貿區的發展，並思考今日中國在全球經濟及金融領域的地方，至今年則新增認同經濟安全的重要。

團費1104至1551元

教育局將向參與計劃的師生資助七成團費，其餘三成須自行繳費。根據通函，資助後團費由1104元至1551元不等。每10名報名學生中有一人可申請全額資助，申請者須正領綜援、半額或全額學校書簿津貼，以及無就這次活動接受其他資助。

創知中學：開學至今7團已出發

創知中學校長黃晶榕初步屬意西安團，稱西安作為文化古都或備受師生歡迎，冀增進學生對「絲綢之路」的認識；學校或安排40名學生參與「同行萬里」考察團，擬於6月底7月初，即期末考試後出發。他又稱，內地考察團早於去年春節已「復常」，9月開學至今已安排6至7團出發，謂學校在安排師生赴內地考察時將「盡量善用政府資源」，包括在初中階段安排全級參與「同根同心」計劃。