智慧「書僮」伴讀 教智障生衣食住行

設50套生活技能教材 300組聊天對話

該校獲創科生活基金資助逾275萬元推行計劃，由教大特殊需要與融合教育研究所擔任計劃的質素保證單位。計劃統籌、禮賢會恩慈學校主任李岳駿稱，學校團隊研發50套涵蓋衣、食、住、行的機械人生活技能教材；300組切合智障學生程度的機械人聊天對話；專為非華語生學習粵語的機械人伴讀軟件等，期望機械人能有效提升智障學生的生活能力，並滿足他們個別需要。

全港試用計劃啟動禮上周六（20日）舉行，逾150名特殊教育界及科技界學者和專家，還有30多間參與試用計劃的特殊學校校長、師生及家長出席。行政會議成員林正財致辭稱，隨着科技日益進步，各界積極運用人工智能提高特殊教育的質素，期望這項前膽計劃能為智障學童帶來創新、成效高的學習體驗。