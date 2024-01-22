智慧「書僮」伴讀 教智障生衣食住行

【明報專訊】禮賢會恩慈學校、香港應用科技研究院及播閃機械人有限公司研發切合智障學生的智能教育機械人，內置校方原創50套生活技能影片，如掃地、摺衫等，學生亦可向機械人說單字或選圖片交流，希望讓機械人不論在家或校園也如「伴讀書僮」。禮賢會恩慈學校校長謝慶生表示，「為智障學生而設的生活技能機械人」計劃除了為每名恩慈學生提供一人一部機械人外，亦會推展至全港智障兒童學校和特殊幼兒中心試用，盼帶來更多創新教學實踐，創建資源分享文化。
設50套生活技能教材 300組聊天對話
該校獲創科生活基金資助逾275萬元推行計劃，由教大特殊需要與融合教育研究所擔任計劃的質素保證單位。計劃統籌、禮賢會恩慈學校主任李岳駿稱，學校團隊研發50套涵蓋衣、食、住、行的機械人生活技能教材；300組切合智障學生程度的機械人聊天對話；專為非華語生學習粵語的機械人伴讀軟件等，期望機械人能有效提升智障學生的生活能力，並滿足他們個別需要。
全港試用計劃啟動禮上周六（20日）舉行，逾150名特殊教育界及科技界學者和專家，還有30多間參與試用計劃的特殊學校校長、師生及家長出席。行政會議成員林正財致辭稱，隨着科技日益進步，各界積極運用人工智能提高特殊教育的質素，期望這項前膽計劃能為智障學童帶來創新、成效高的學習體驗。