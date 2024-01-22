明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

藉唱歌抒情緒 東華小學推廣合唱團 培訓教師當指揮 逾800學生料參加

【明報專訊】東華三院屬下15間小學，本學年起安排音樂科教師參與「學校合唱團培育計劃」，學習指揮、聲樂及合唱教學等技巧，部分學校更因此成立校內合唱團，料將惠及約850名校內合唱團成員。東華三院教育科主管吳奇壎表示，學生難免遭遇挫折，盼多元、豐富的校園生活能提升學生的抗逆、抗壓能力，「每天睜開眼睛，第一件事想到的不是灰暗暗的，而是今天可以去唱歌、今天可以去打波」。

「高高的青山上，萱草花開放……」東華三院馬錦燦紀念小學約50名高小學生排排站好，跟隨教師指揮動作反覆練習。該校今學年才成立高級合唱團，由音樂科教師吳栢鈴帶領及指揮，惟她此前不曾接受過專業的指揮訓練。

學生開心投入 音樂教師添自信

去年暑假，吳栢鈴隨其他音樂科教師參與計劃轄下的工作坊，首次學習如何帶領學生合唱。她形容自己在合唱指揮上屬「很初階的新手」，只能藉着每次練習、表演機會建立自信，初時亦很擔心學生反應平平，但後來發現學生每次練習完也很高興，這份喜悅亦逐漸為她帶來滿足感。她期望音樂能成為學生生活的調劑，特別高年級學生面對呈分試，可藉着音樂「放鬆一下、聽下歌，可以不用那麼大壓力」。

東華三院屬下15間小學，部分原本沒有合唱團。東華三院教育科主管吳奇壎表示，群體課外活動對增強學生的精神健康非常重要，「生活愈豐富，人便愈有生活的動力」，認為在心理輔導上「下工夫」外，學界亦可為學生提供更豐富的校園生活。他補充，每人均會在生活遭遇到困難，「但如果整個生活，本身都是充滿陽光、充滿樂趣、充滿具滿足感的經歷，人的抗逆能力自然就會提升」。

由「香港合唱新力量」舉辦的香港校際合唱節今學年起將「學校合唱團培育計劃」發展成恆常計劃，除了教授校內音樂科教師指揮、聲樂及合唱教學法等技巧外，亦會安排專業指揮到學校，協助教師帶領合唱團。香港校際合唱節藝術總監劉灝顯表示，本港不少音樂科教師均未曾接受專業指揮訓練，盼計劃可助更多學校成立合唱團，「將來只要你（學生）喜歡唱歌，在合唱團便一定有得唱」。

相信音樂可代替語言 讓學生表達自己

劉灝顯又稱，音樂、唱歌與精神健康息息相關，部分學童不高興時未必能用言語表達自己，或可透過唱歌抒發情緒，加上學校合唱團的曲目通常比較愉快，學生唱着開心的歌亦會變得愉快，「可能音樂在一個很危急的關頭，能救他一命」。

相關字詞﹕學校合唱團培育計劃 音樂科 東華三院

上 / 下一篇新聞