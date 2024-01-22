藉唱歌抒情緒 東華小學推廣合唱團 培訓教師當指揮 逾800學生料參加

「高高的青山上，萱草花開放……」東華三院馬錦燦紀念小學約50名高小學生排排站好，跟隨教師指揮動作反覆練習。該校今學年才成立高級合唱團，由音樂科教師吳栢鈴帶領及指揮，惟她此前不曾接受過專業的指揮訓練。

學生開心投入 音樂教師添自信

去年暑假，吳栢鈴隨其他音樂科教師參與計劃轄下的工作坊，首次學習如何帶領學生合唱。她形容自己在合唱指揮上屬「很初階的新手」，只能藉着每次練習、表演機會建立自信，初時亦很擔心學生反應平平，但後來發現學生每次練習完也很高興，這份喜悅亦逐漸為她帶來滿足感。她期望音樂能成為學生生活的調劑，特別高年級學生面對呈分試，可藉着音樂「放鬆一下、聽下歌，可以不用那麼大壓力」。

東華三院屬下15間小學，部分原本沒有合唱團。東華三院教育科主管吳奇壎表示，群體課外活動對增強學生的精神健康非常重要，「生活愈豐富，人便愈有生活的動力」，認為在心理輔導上「下工夫」外，學界亦可為學生提供更豐富的校園生活。他補充，每人均會在生活遭遇到困難，「但如果整個生活，本身都是充滿陽光、充滿樂趣、充滿具滿足感的經歷，人的抗逆能力自然就會提升」。

由「香港合唱新力量」舉辦的香港校際合唱節今學年起將「學校合唱團培育計劃」發展成恆常計劃，除了教授校內音樂科教師指揮、聲樂及合唱教學法等技巧外，亦會安排專業指揮到學校，協助教師帶領合唱團。香港校際合唱節藝術總監劉灝顯表示，本港不少音樂科教師均未曾接受專業指揮訓練，盼計劃可助更多學校成立合唱團，「將來只要你（學生）喜歡唱歌，在合唱團便一定有得唱」。

相信音樂可代替語言 讓學生表達自己

劉灝顯又稱，音樂、唱歌與精神健康息息相關，部分學童不高興時未必能用言語表達自己，或可透過唱歌抒發情緒，加上學校合唱團的曲目通常比較愉快，學生唱着開心的歌亦會變得愉快，「可能音樂在一個很危急的關頭，能救他一命」。