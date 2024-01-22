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教育
2024年1月22日星期一
智學公民 第079期
藉唱歌抒情緒 東華小學推廣合唱團 培訓教師當指揮 逾800學生料參加
智慧「書僮」伴讀 教智障生衣食住行
城大渣馬「共融跑」 浸大中醫師生駐場按摩
公民點對點：許樹昌：未來3月 料新冠流感齊爆
公民點對點：傳染病大流行 防患於未然
圖表開箱：廢物棄置
識讀媒體：付費訂閱平台
英譯概念：Encouraging parenthood
數據短答題
焦點新聞
趣學STEAM：走入青山
趣學STEAM：了解精神病消除偏見
新聞解碼：急症室擬加費
偵探M.A.D.：答不出來
公民點對點：許樹昌：未來3月 料新冠流感齊爆
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【明報專訊】中大呼吸系統科講座教授許樹昌2024年1月7日稱，醫管局數據顯示流感陽性率已超出基線水平，相信該星期起本港踏入流感高峰期，並稱近期污水監測新冠病毒量上升，預計1至3月將同時爆發新冠和流感。
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藉唱歌抒情緒 東華小學推廣合唱團 培訓教師當指揮 逾800學生料參加
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