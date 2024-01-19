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教育

兩成中學生信「標題愈煽情新聞愈可靠」

【明報專訊】香港青年協會昨發布「媒體及人工智能素養」研究結果，顯示1600多名中學生服務對象中，分別有近兩成人（19.4%）相信「愈刺激情緒的新聞標題愈可靠」及「點擊率愈高的資訊愈可信」。青協認為這反映學生缺乏足夠的媒體資訊素養能力，以辨識資訊真偽。

青協研究中，近七成受訪者（69.4%）同意「虛假資訊對社會有不良的影響」，約六成半（64.8%）同意「傳媒報道的事情不一定是真的」。

此外，研究亦反映約四成半人（45.6%）同意「網絡欺凌在社交媒體上很普遍」。有接受深入訪談的學生認為，隨網絡日益發達，網絡欺凌及「起底」只會持續，反映他們對未來資訊安全不抱樂觀態度。

青協督導主任余艷芳稱，近年元宇宙、人工智能（AI）等新興科技受社會關注，當中潛藏危機，例如使用AI生成圖文可減低時間及人力成本，但也加速虛假資訊傳播，而使用聊天機械人ChatGPT來蒐集資料及做功課引發學習問題；加密貨幣亦帶來投資風險等。她認為青少年面對的網絡風險及爭議有增無減，建議加強推廣媒體資訊教育，且為教育工作者增加相關支援及培訓，提升網絡安全意識。

青協：元宇宙AI添網絡風險 倡增媒體教育

青協2021年推出為期3年的「Project MAIL媒體及人工智能素養拓展計劃」，為35間中學提供課程，助中學生建立媒體素養的知識、技能及價值觀。青協表示，今年推出全新「Project Next新興科技素養及價值教育計劃」，涵蓋AI、大數據、元宇宙及區塊鏈四大課題，希望幫助學生建立正確價值觀。

相關字詞﹕資訊素養 網絡欺凌 人工智能

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