玫瑰崗轉校決定捱批 月底家長會講解

何幼孫稱，稍後為學生辦理轉校余二的註冊手續以確認人數，明白部分學生仍會尋求轉讀其他學校的機會，「然而愈高年級，要尋找到合適的學校會愈見困難」。他提及日後工作，包括將盡力安排與教育局會面，辦團代表、校監和校長將受邀參與討論，確保過渡順利；向玫瑰崗教師分析共同過渡至余二的正面影響；校方已成立一個小組委員會制定補助細節，以補助家庭支付轉校所需買新書和校服費用。

校監稱深思熟慮 家長等批違教會辦學態度

玫瑰崗家長、舊生及教員日前發公開信提出5個疑問，包括道明會借校舍予道爾頓集團的租金、新翼校舍業權等，稱自去年9月公布終止辦學起，對在讀學生、家長、職員及舊生已產生無法估計的負面情緒和影響，「非一般天主教辦學的態度和行徑」，促道明會交代。