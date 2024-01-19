行政財務副校兩年換3署任 港大正遴選 王于漸暫兼任

張翔感謝卓越表現 潘巍重返土木工程系

張翔昨在電郵向教職員公布人事變動，稱現任署理行政及財務副校長（Acting Executive Vice-President）潘巍任期明天結束，感謝對方在署任期內領導港大並有卓越表現，潘此後會重返工程學院土木工程系的全職崗位。張表示正遴選行政及財務副校長，為確保在過渡期間大學領導工作持續及順利，會向校委會建議首席副校長王于漸暫任（interim）行政及財務副校長；又感謝王願意協助，冀教職員全力支持。

2022年4月，時任港大行政及財務副校長羅哲基以個人理由請辭，時任教務長曾詠詩同年5月獲任命署任該職。直至2022年12月，張翔致函教職員稱曾詠詩提早退休，再宣布潘巍2022年12月15日起接替署任，一年多任期後，後日起由王于漸兼任該職。

最少4副校長職位正招聘

港大招聘網頁顯示，校方正在全球物色和遴選最少4個副校長級職位，包括首席副校長、副校長（教學）、副校長（大學招展）、行政及財務副校長。當中港大首席副校長一職，自2015年錢大康「過檔」浸大任校長後，長年無人「坐正」。接替錢大康的譚廣亨由2015年7月起暫任該職，譚於2019年初請辭，校委會其後通過由王于漸在2019年4月1日起暫任該職，迄今近5年。

張翔去年底亦捲入校委會風波，其中被指控在遴選副校長和醫學院長時程序不當且無招標。校方當時回覆顯示，已展開全球遴選，期望副校長（大學拓展）提升大學籌款能力。

恒大副校方永豪轉任教大副校

另外，教大昨宣布，現任恒生大學副校長（機構發展）、校董會及校務委員會秘書方永豪，由今年9月1日起出任教大副校長（行政），任期3年。