【明報專訊】香港故宮文化博物館正舉行「從波提切利到梵高:英國國家美術館珍藏展」,展出多名15至20世紀初畫家的作品,當中較為人熟知的有香港藝術館曾展出的意大利藝術家波提切利(Botticelli)、文藝復興時期代表人物拉斐爾(Raphael)等巨匠的作品。荷蘭黃金時代代表畫家林布蘭(Rembrandt,1606-1669)的《六十三歲的自畫像》(Self Portrait at the Age of 63)也是這次展出的作品之一。