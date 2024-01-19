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2024年1月19日星期五
語文同樂 第687期
行政財務副校兩年換3署任 港大正遴選 王于漸暫兼任
玫瑰崗轉校決定捱批 月底家長會講解
兩成中學生信「標題愈煽情新聞愈可靠」
名家學堂：文理兼備的魔術師 吳明益
名家學堂：將科幻化成文學的吳明益
閱讀文言：列子的深度旅遊——〈列子好游〉
參考答案
博看世界：在黃金時代下「夜巡」 荷蘭畫家林布蘭
寫作立意庫：出於自願，才能真正享受讀書
有價講：名副其實，各盡本分——談責任感
時事中文：罕見虎吃豹
奇趣中華：牙齒當金使
語文小錦囊：公主嫁給狗
大笑堂：考試難過生子
名家學堂：文理兼備的魔術師 吳明益
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【明報專訊】2021年奪得6座台灣金鐘獎獎座的劇集《天橋上的魔術師》，改編自台灣作家吳明益的同名小說。
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行政財務副校兩年換3署任 港大正遴選 王于漸暫兼任
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