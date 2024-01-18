小學球賽涉走線博輸 康文署：責成10日交報告

康文署昨回覆稱，學體會屬「體育資助計劃」的受資助體育總會，高度重視受資助活動參加者的誠信，倘學體會查證後發現任何違規或不當行為，將按學體會的現行機制處理。體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，消極比賽嚴重違反體育精神，倘事件屬實「非常不能接受」。

網上昨流傳最新比賽片段，白衣葵涌球員獲得罰球機會，球場旁一名疑似教練多次大聲提醒球員「射去後面」，其間藍衣屯門隊沒人在禁區內防守。葵涌球員其後罰球橫傳，由另一球員回身射向自己龍門，字幕指該球為烏龍球入球。

涉事學校：球員沒異常

據學體會網頁所載的「參賽運動員名單」，葵涌區及屯門區球隊的領隊分別來自3間學校，而球員則為12間小學的學生。本報向各校查詢，截稿前僅獲屯門區樂善堂黃蕙芳紀念學校回覆。該校稱，一名學生早前獲邀成為屯門區隊成員，其後訓練、比賽安排均由區隊領隊及教練安排，他在比賽期間亦無異常表現。校方又指，已向學體會查詢事情經過並表達關注，會教導學生公平和體育精神的重要。