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教育

1/3小學自行收生不足 南區逾半校學額有剩

【明報專訊】今年9月升讀小一的「統一派位」選校階段，下周一（22日）展開。教育局昨表示，預料今年2.12萬人參加小一統一派位，按年少約800人。本報根據局方昨發布的選校名冊統計，發現全港148間官津小學在自行階段未用盡學額，佔全港33%，其中12間只取錄個位數學生，兩間是官小。津貼小學議會主席蘇炳輝認為，殺校潮仍推進中，倡落實全港小班教學。

今年9月升小一的自行階段，去年11月放榜，未獲取錄者可參加下周一（22日）起至28日的「統一派位」。

教育局昨發布「2024年度統一派位各小一學校網選校名冊」（下稱名冊），臚列各校暫定統一派位學額。本報比對各校統一及自行階段學額，推算全港446間官津小學中，有148間（33%）在自行階段學額未用盡。按區劃分，南區5間小學自行階段學額有剩，佔該區56%學校，比率全港最高；其次是黃大仙，11間小學（48%）有剩學額（見表）。

12小學自行收生不足10人

教育局昨重申，小一入學統籌辦法的兩輪收生總數少於16人的學校，若同一校網仍有餘額，該校原則上不會獲資助開辦小一班級。上學年5間津小被「派0班」小一。本年度名冊所示，全港12間小學在自行階段只取錄到個位數的學生，官小佔兩間，分別是取錄5人的大埔官立小學和取錄6人的李陞小學，意味兩校統一派位，分別須收11和10人，才達「開班線」。

津小議會稱殺校潮續 促SEN生計1.5學額

津貼小學議會主席蘇炳輝表示，適齡學生人口正減少，教界普遍憂慮收生，指多達10幾間小學自行階段收生錄個位數，形容「令人震驚」，又提到部分學校只獲4至6人報讀，下學年被「派0班」小一的危機較大，但仍視乎該區適齡學童人數是否足夠。

蘇炳輝說，殺校潮仍推進中，稱不少小學一直努力宣傳學校並做好教育，冀家長選校不止考慮學校收生數字，可了解辦學特色，「有些學生或比較適合讀較小型的學校，不一定蜂擁到別人受歡迎的學校」。

蘇再次建議教育局落實全港小班教學，助教師較聚焦處理學生精神健康等需要；又提倡局方將特殊教育需要（SEN）學生視作1.5或兩個學生計算，讓學校有更多資源，使SEN生獲更全面照顧。

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