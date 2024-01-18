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教育
2024年1月18日星期四
常識天下 第303期
1/3小學自行收生不足 南區逾半校學額有剩
人才等簽證 子弟准辦入學申請
小學球賽涉走線博輸 康文署：責成10日交報告
渣馬賽前 衞炳江伙校內好手拍片打氣
時事懶人包：廣東規劃五大都市圈
放眼中國：預製菜有商機有爭議
大開眼界：個人資料私隱專員公署
大開眼界：答案
議題close-up：中學生藉長跑學堅毅領悟人生意義
綠色生活：電動車電池回收
綠色生活：參考答案
中外人物：梁朝偉
放眼經濟：港轉口貿易
世界之趣：德國「童話城堡」
世界之趣：現實世界「童話城堡」
新聞有常識：愈來愈多人造鑽
奇妙大自然：海洋世界「獨角獸」
奇妙大自然：海洋世界「獨角獸」
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【明報專訊】傳說中的獨角獸，是頭上長有一隻角，身軀像白馬的神秘生物。在現實世界裏，真的有「獨角獸」嗎？讓我們認識一下在海洋生活的「獨角獸」——獨角鯨吧！
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1/3小學自行收生不足 南區逾半校學額有剩
人才等簽證 子弟准辦入學申請
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