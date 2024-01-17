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教育
2024年1月17日星期三
Smarties' Power English 第398期
中學自行收生收表增 料龍年效應跨境生回流
VTC港協簽備忘 運動員彈性收生
恒大加入亞洲博雅大學聯盟
都大有利合作 指導學生論文實習就業
食樂有味：讀書時飲食
食樂有味：書要讀得好 食要食得好
粵學粵趣：肥嘟嘟
視聽之娛：踢好「逆境波」——《一球翻身》
詞中物：觀物的兩種態度——讀胡惠文〈白鷺〉
文字發酵：拼生字
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Establishing a new museum
Talk of the town：The relocation of Hong Kong Science Museum
Answers：Talk of the town
Comic：Combating air pollution
Game
Answers：Game
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【明報專訊】■Game 1 - Rebus puzzle
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中學自行收生收表增 料龍年效應跨境生回流
VTC港協簽備忘 運動員彈性收生
恒大加入亞洲博雅大學聯盟
都大有利合作 指導學生論文實習就業
食樂有味：讀書時飲食
食樂有味：書要讀得好 食要食得好
粵學粵趣：肥嘟嘟
視聽之娛：踢好「逆境波」——《一球翻身》
詞中物：觀物的兩種態度——讀胡惠文〈白鷺〉
文字發酵：拼生字
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Establishing a new museum
Talk of the town：The relocation of Hong Kong Science Museum
Answers：Talk of the town
Comic：Combating air pollution
Game
Answers：Game
中學自行收生收表增 料龍年效應跨境生回流
VTC港協簽備忘 運動員彈性收生
恒大加入亞洲博雅大學聯盟
都大有利合作 指導學生論文實習就業
食樂有味：讀書時飲食
食樂有味：書要讀得好 食要食得好
粵學粵趣：肥嘟嘟
視聽之娛：踢好「逆境波」——《一球翻身》
詞中物：觀物的兩種態度——讀胡惠文〈白鷺〉
文字發酵：拼生字
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Establishing a new museum
Talk of the town：The relocation of Hong Kong Science Museum
Answers：Talk of the town
Comic：Combating air pollution
Answers：Game
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