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教育

中學自行收生收表增 料龍年效應跨境生回流

【明報專訊】今年9月升中一的自行分配學位申請階段，昨日截止。而「人才子女」來港升學亦符資格參與自行分配學位，有中學向本報稱收到人才子女申請。教育局估算今年度逾5萬名學生適齡讀中一，較去年增加。有中學校長表示，今年自行階段收表量較去年多，估計受惠於「龍年效應」和新冠疫情過後跨境生回流。

政府展開「搶人才」措施逾一年，根據入境處的統計數字，去年首11個月，「高才通」等7項輸入人才計劃共批出9.1萬宗申請，亦批出5.3萬名18歲以下未婚子女受養人的申請。適齡受養人可申請參與「自行分配學位」升中一。

民生收表621份升三成

少於5份人才子女

東區名校港島民生書院校長嚴志成表示，截至昨晚6時，共收到621份自行分配學位申請表，較去年多近三成，平均每12.4人爭一席，而少於5份屬人才計劃子女申請者，稱不論是本地或人才子女，都以相同準則收生，如申請者並非在港讀書，也會看其正就讀小學成續及表現。

中西區聖士提反堂中學設31個自行分配學額。校長麥偉麟昨說收表數字與去年相若，當中有幾份屬人才子女申請，為數不多。他稱，該校今學年共取錄10多名人才子女，插班入讀不同級別；繼上月參展大灣區香港學校教育展後，校方本月起幾乎每天接獲已申請各人才計劃的家長查詢入學資料。他續說，部分內地家長或因不熟悉報校程序，錯過中一自行分配學位申請，估計今年3至4月個別申請人需到教育局學位分配組辦手續。

香港仔工業學校回覆稱，自行分配學位收表數目比去年多16%，當中內地居住港人或人才計劃子女有6名，較去年1月同期多。

料適齡人口跌 校長憂明年難關

觀塘區香港聖公會何明華會督中學校長金偉明稱，升中自行分配學位收表量去年下跌後，今年回升，按年升20%，是歷年新高，料受惠於龍年效應及疫情跨境生回流，稱今年情况理想，估計明年適齡人口下跌才是「難關」。他稱，揀選學生準則沿用過去做法，學校會調配更多教師人手以面見所有申請者。金偉明稱，本學年收到數名人才子女申請插班，分布其他年級，學校最終取錄1人，稱學校地理位處秀茂坪，相信申請者會考慮校園地理位置的因素。

翻查資料，教育局估算5.15萬名學生參加今年度中一派位，較2022年11月估計約5.06萬人增加約900人。中學一般在自行階段設面試甄選學生，如申請者獲取錄為正取生，會於3月27日收到中學通知。

相關字詞﹕自行分配學位 中學 升中 龍年效應 高才通

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