報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2024年1月16日星期二
星笈中文 第118期
浸大教務會通過兩院合併 將呈校董 倘獲批7月成事 關注組：嘗試說服否決
保底練習混淆考試卷 鄭榮之中三生重考中文
理大推沉浸學習 獲QS創新教學獎
考試履歷表：教師作家吳俊賢 考試作文有得溫
考試履歷表：解題勿「斬件」 以配角載道——吳俊賢
文言遷移：禮失求諸野——席地而坐、跪、跽、拜
實用寫作：校舍建設方案
文言遷移：禮失求諸野——席地而坐、跪、跽、拜
prev
next
【明報專訊】要是在網上搜尋，或讓人工智能為〈廉頗藺相如列傳〉以下兩句生成插圖，會有怎樣的結果呢？
上 / 下一篇新聞
浸大教務會通過兩院合併 將呈校董 倘獲批7月成事 關注組：嘗試說服否決
保底練習混淆考試卷 鄭榮之中三生重考中文
理大推沉浸學習 獲QS創新教學獎
考試履歷表：教師作家吳俊賢 考試作文有得溫
考試履歷表：解題勿「斬件」 以配角載道——吳俊賢
文言遷移：禮失求諸野——席地而坐、跪、跽、拜
實用寫作：校舍建設方案
浸大教務會通過兩院合併 將呈校董 倘獲批7月成事 關注組：嘗試說服否決
保底練習混淆考試卷 鄭榮之中三生重考中文
理大推沉浸學習 獲QS創新教學獎
考試履歷表：教師作家吳俊賢 考試作文有得溫
考試履歷表：解題勿「斬件」 以配角載道——吳俊賢
實用寫作：校舍建設方案
prev
next