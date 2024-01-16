明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

保底練習混淆考試卷 鄭榮之中三生重考中文

【明報專訊】宣道會鄭榮之中學被指發生試卷出錯，致中三全級重考中文卷。校方昨回覆稱，中三級中文科部分考試指定篇章與假期保底補習班練習卷混淆，經調查後屬教師及印務失誤，「並不涉及老師泄露試題」。學校已就事件責成相關同事，並請負責教師逐一致電家長解釋。校方兩度稱為家長、同學帶來不便深表歉意。

稱印務失誤 非教師泄題

鄭榮之中學稱即時制訂數項建議，避免再發生同類事件。建議包括：各級的保底及溫習資料必須在科內傳閱不少於兩次，所有同事均須一同檢查，以確保相關資料沒紕漏；考試前派予學生的資料須與考卷分別存放，以免誤印；科主任及副科主任審批額外溫習教材時必須再三檢查，以確保安排的材料適當及保證試卷的信度與效度等。

教育局回覆稱已獲悉事件，得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。局方促請學校調查及提交報告，並提醒學校必須確保所有校內測考在公平和公正原則下進行，要與家長及學生保持良好溝通。

教育局續稱會繼續跟進事件，審視學校調查結果，如發現有教師或職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。​

港島官立名校皇仁書院早前有教師懷疑遺留電腦科試卷於影印房，被上級發現，校方安排全級重考。聖羅撒書院上周更新筆記應用程式GoodNotes時，出現「技術困難及人為失誤」，致3個年級的學生遺失GoodNotes上的資料，校方決定延期考試。

相關字詞﹕教育局 宣道會鄭榮之中學

上 / 下一篇新聞