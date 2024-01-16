保底練習混淆考試卷 鄭榮之中三生重考中文

稱印務失誤 非教師泄題

鄭榮之中學稱即時制訂數項建議，避免再發生同類事件。建議包括：各級的保底及溫習資料必須在科內傳閱不少於兩次，所有同事均須一同檢查，以確保相關資料沒紕漏；考試前派予學生的資料須與考卷分別存放，以免誤印；科主任及副科主任審批額外溫習教材時必須再三檢查，以確保安排的材料適當及保證試卷的信度與效度等。

教育局回覆稱已獲悉事件，得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。局方促請學校調查及提交報告，並提醒學校必須確保所有校內測考在公平和公正原則下進行，要與家長及學生保持良好溝通。

教育局續稱會繼續跟進事件，審視學校調查結果，如發現有教師或職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。​

港島官立名校皇仁書院早前有教師懷疑遺留電腦科試卷於影印房，被上級發現，校方安排全級重考。聖羅撒書院上周更新筆記應用程式GoodNotes時，出現「技術困難及人為失誤」，致3個年級的學生遺失GoodNotes上的資料，校方決定延期考試。