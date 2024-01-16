浸大教務會通過兩院合併 將呈校董 倘獲批7月成事 關注組：嘗試說服否決

浸大文學院和社會科學院分別在1961及1971年成立，校方擬合併兩院，轄下12個學系歸入4個學部。

浸大昨晚表示，經教務議會深入審議，以大比數通過兩院合併方案。校方未來數個月將繼續與師生和校友保持溝通，蒐集不同持份者的意見，並成立6個專責小組。其一小組將負責行政人員相關事項，另一小組主要由學生代表組成，將集中討論未來學生組織及學生參與學術管治的具體安排；其餘4個小組將分別探討4個學部的管治和運作。

署理學生會長：校方承諾續有諮詢

浸大政治及國際關係學系主任Alistair Cole昨日會後晤傳媒稱，有學生於會上提出對合併的憂慮，但大部分教務議會成員原則上支持合併。另一與會者署理學生會長周嘉怡會後稱，會上花較長篇幅討論合併一事，「就自己而言，我覺得（方案）疑慮的地方仍存在，但校方承諾繼續有諮詢」。

關注組憂方案倉卒 帶來災難影響

戴嘉平表示，該組在教務會議前曾計劃舉行諮詢會，日前亦向教務議會所有成員發公開信，昨趁開會前在校外默站，「用最和平、理性、有誠意的方式表達心聲，希望他們會聆聽我們的訴求，考慮我們的意見」。方案最終通過，他感到遺憾和失望。他說關注組將嘗試說服校董會成員否決合併方案，強調「不為反對而反對」。關注組憂慮校方倉卒推行不符持份者期望、諮詢不足的合併方案，為兩院教職員、學生和大學發展帶來「災難的影響」。

戴嘉平昨重申，關注組、教職員工會及學生會去年底委託民研做問卷調查，86%受訪者（612人）反對合併計劃；又稱作為社科院學生，只有資格參加一場由校方舉辦的公開諮詢會，認為校長衞炳江、副校長兼署理文學院長周偉立、社科院長黎永亮有責任現身向持份者解釋「為何讓方案草草通過」。