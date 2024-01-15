報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2024年1月15日星期一
智學公民 第078期
放假電子產品娛樂 高小生日均8小時 女青調查：家長用愈久 子女用愈久
幼園與社企推「無年齡教室」 盼長幼無隔閡
公民點對點：零售業復蘇 存多重隱憂
公民點對點：「旅遊逆差」 拖慢港零售復蘇
解讀關鍵詞：金融安全Financial Security
快問快答：動物友善政策
法治教育：司法獨立
參考答案
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：小學天文館
趣學STEAM：望遠鏡觀天
新聞解碼：香港菜田
齊來動動手：揉減壓球釋放壓力
參考答案
【明報專訊】1. 是
上 / 下一篇新聞
放假電子產品娛樂 高小生日均8小時 女青調查：家長用愈久 子女用愈久
幼園與社企推「無年齡教室」 盼長幼無隔閡
公民點對點：零售業復蘇 存多重隱憂
公民點對點：「旅遊逆差」 拖慢港零售復蘇
解讀關鍵詞：金融安全Financial Security
快問快答：動物友善政策
法治教育：司法獨立
參考答案
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：小學天文館
趣學STEAM：望遠鏡觀天
新聞解碼：香港菜田
齊來動動手：揉減壓球釋放壓力
放假電子產品娛樂 高小生日均8小時 女青調查：家長用愈久 子女用愈久
幼園與社企推「無年齡教室」 盼長幼無隔閡
公民點對點：零售業復蘇 存多重隱憂
公民點對點：「旅遊逆差」 拖慢港零售復蘇
解讀關鍵詞：金融安全Financial Security
快問快答：動物友善政策
法治教育：司法獨立
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：小學天文館
趣學STEAM：望遠鏡觀天
新聞解碼：香港菜田
齊來動動手：揉減壓球釋放壓力
prev
next
相關新聞
法治教育：司法獨立