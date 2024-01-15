幼園與社企推「無年齡教室」 盼長幼無隔閡

「小朋友企起身，先同uncle、auntie，握吓手、give me five，好唔好？」坐落牛頭角樂華北邨的路德會沙崙堂幼稚園與「和悅社會企業」合作，上周一（8日）展開第二期長幼共學的課堂，導師甫上課便鼓勵幼童與長者互動。幼童與年長同儕一同學習垃圾分類等環保知識，再組隊比賽、做手工，至下課已變得熟稔。

1：1共學8周 涉獵生命教育、傳統文化

和悅社會企業去年6月起推展「沒有年齡的課室」，先後與深水埗及觀塘的幼稚園合作，招募社區長者到校上課，每班以一名長者對一名幼兒實行跨代學習小組教學，主題涉生命教育、傳統文化及職業等，為期8周。機構另委託嶺大研究，發現參與長幼共學的受訪長者及幼童對彼此群體的正面態度，皆高於沒參與長幼共學的受訪者。

相關項目迄今有約60名長者及幼童參與，和悅社會企業董事陳碩輝表示，新冠疫情下不少長者活動被迫取消，導致長者與社區連繫斷裂，加上現今幼童鮮少接觸長者，冀活動能助長者及幼童對彼此印象變得正面。

社企：疫下活動少 長者社區連繫斷

校長李佩賢表示，現今每個家庭的孩子明顯減少，幼童變得更「金叵羅」，「屋企有好多隻『直升機』飛來飛去，直升機（家長）的數量非常之多，個小朋友可能郁一郁已被嗌停，不准做」，而不少幼童亦因而將照顧者的付出視作理所當然，「不太識得感恩」。她稱在長幼共學課堂，參與長者不再是事事煞停的角色，部分更會向幼童請教，讓「小朋友（覺得）好有光環」，從而改變對長者的態度。

談及近月備受關注的學童精神健康問題，從事幼兒教育逾30年的李佩賢稱，近年與幼師交流均發現「小朋友的笑容少了一點」，而幼童極不開心的原因大多源自家庭，建議家長以不同角度多欣賞、鼓勵孩子。她提到有時在親子活動發現，「（部分）小朋友原來遠離了家長，做事會做得更好」，家長或需反思「為什麼小朋友與外人相處，好過與你們呢？」