放假電子產品娛樂 高小生日均8小時 女青調查：家長用愈久 子女用愈久

初小生5小時 同超衛署建議

是次調查於2023年7月至10月以問卷訪問773名小學生的父母、祖父母及監護人等，了解他們使用電子產品情况。

結果顯示，在學習用途外，小學生平日平均花4小時用電視、手機及平板電腦等電子產品，假日則用平均6小時，比家長多出分別一至兩個多小時，遠高衛生署建議、即小學生每天不應花超過兩小時使用電子產品作娛樂用途的指標。其中，高小學生假日花8.2小時使用電子產品，佔全日三分之一時間，初小學生則用5.2小時。香港基督教女青年會表示，研究發現受訪者使用電子產品時間愈長，其孩子的用時亦會愈長。

小學生最常用電子產品「觀看網絡影片」（81.7%），用來「打機」的亦有60%。根據受訪家長所述，子女長期使用電子產品會有眼睛過勞（33.9%）、影響睡眠時間（28.8%）及影響運動時間（24.5%）等問題。

逾半近期起衝突 女青籲規管先嚴後鬆

調查又顯示，超過一半受訪家長過去3個月曾因使用電子產品的問題發生親子衝突，高小學生發生衝突的機率為57%，比初小學生的發生機率47.5%高出9.5個百分點。受訪家長傾向使用較強硬方法處理孩子使用電子產品過長的問題，包括沒收產品（50.6%）、責罵孩子（30.3%）及關Wi-Fi（18.8%）。當小學生無法使用電子產品，會出現負面情緒，包括沉悶（31.5%）、憤怒（29.1%）及傷心（28.1%）。

女青建議，家長建立電子產品使用規範宜先嚴後鬆，使用時間要事先與孩子協商，而非發現他們使用太久時立即關掉Wi-Fi或切斷電子產品電源，這樣做法只會弄巧反拙。