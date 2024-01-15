明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

放假電子產品娛樂 高小生日均8小時 女青調查：家長用愈久 子女用愈久

【明報專訊】香港基督教女青年會（下稱女青）一項問卷調查發現，小學生使用電子產品的時間與家長使用的時間成正比，即家長使用愈久，其子女使用愈久。女青指出，約七成受訪家長讓孩子使用電子產品是為了讓孩子「可以放鬆」，惟小學生耳濡目染，家長應做好榜樣，多花時間參與家庭活動，以圖書或益智玩具取代電子產品，預防「電子奶嘴」現象。

初小生5小時 同超衛署建議

是次調查於2023年7月至10月以問卷訪問773名小學生的父母、祖父母及監護人等，了解他們使用電子產品情况。

結果顯示，在學習用途外，小學生平日平均花4小時用電視、手機及平板電腦等電子產品，假日則用平均6小時，比家長多出分別一至兩個多小時，遠高衛生署建議、即小學生每天不應花超過兩小時使用電子產品作娛樂用途的指標。其中，高小學生假日花8.2小時使用電子產品，佔全日三分之一時間，初小學生則用5.2小時。香港基督教女青年會表示，研究發現受訪者使用電子產品時間愈長，其孩子的用時亦會愈長。

小學生最常用電子產品「觀看網絡影片」（81.7%），用來「打機」的亦有60%。根據受訪家長所述，子女長期使用電子產品會有眼睛過勞（33.9%）、影響睡眠時間（28.8%）及影響運動時間（24.5%）等問題。

逾半近期起衝突 女青籲規管先嚴後鬆

調查又顯示，超過一半受訪家長過去3個月曾因使用電子產品的問題發生親子衝突，高小學生發生衝突的機率為57%，比初小學生的發生機率47.5%高出9.5個百分點。受訪家長傾向使用較強硬方法處理孩子使用電子產品過長的問題，包括沒收產品（50.6%）、責罵孩子（30.3%）及關Wi-Fi（18.8%）。當小學生無法使用電子產品，會出現負面情緒，包括沉悶（31.5%）、憤怒（29.1%）及傷心（28.1%）。

女青建議，家長建立電子產品使用規範宜先嚴後鬆，使用時間要事先與孩子協商，而非發現他們使用太久時立即關掉Wi-Fi或切斷電子產品電源，這樣做法只會弄巧反拙。

上 / 下一篇新聞