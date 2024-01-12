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教育

「派0班」溥仁小學 辦嘉年華宣揚共融

【明報專訊】一直歡迎非華語、特殊教育需要（SEN）等不同學生入讀的獻主會溥仁小學，上周六舉行「同心嘉年華」，校長余詩慧希望藉此宣揚共融理念，也讓學校鄰近的九龍城區少數族裔家庭，了解區內支援設施，聯繫整個社區。

「同心嘉年華」吸引九龍城街坊參與，包括少數族裔家庭，當日校內設攤位和講座，介紹支援少數族裔服務，例如扎根九龍城的泰人恩福服務中心，以泰文和廣東話簡介他們設功課輔導班、中文適應課程等，助有需要學生盡快適應。

校長稱高小歡迎插班

校長余詩慧表示，辦學團體和校方的理念是「照顧弱小」，平日多向學生傳遞共融信息，希望學生將理念帶回家庭，最終聯繫整個社區。獻主會溥仁小學今學年被「派0班」小一，現設小二至小五級，校方將兩個小一課室分別改為言語治療室和非華語學習室。余詩慧說，校內現有約30多名非華語學生，校方聘請兩名已受訓的全職教師，讓非華語學童接受抽離教學，按程度學習中文；又提到校方在不同層面推廣共融和多元文化，舉例該校由來自韓國的教師擔任外籍英語教師（NET），屬教界少見。余續稱，校方亦不時收到插班查詢，歡迎不同學生申請插班讀高小。

溥仁小學特殊教育需要統籌主任曾韻暉表示，校方歡迎不同種族的學生入讀，曾取錄印巴籍、泰籍、美籍等學生；學校每年舉辦不同共融活動，其中「親切共融周」讓學生觀賞與共融主題相關的戲劇等，今年亦擬安排由奧比斯舉辦的「蒙眼午餐」活動，希望讓學生體驗視障者生活，培養同理心。

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