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教育

學院擬合併 浸大拒借場諮詢：涉校外人風險難控

【明報專訊】成立逾半世紀的浸大文學院和社會科學院擬合併，持份者不滿缺乏諮詢。「文院社科院合併關注組」原定昨晚在校內舉行諮詢會，昨早臨時取消，並引述學生事務處指活動涉校外人士，相信會造成不可控的風險，故拒絕批出場地。浸大學生會昨發譴責聲明，認為校方無理打壓活動。浸大昨表示，基於安全理由，決定拒絕申請，重申過去8個月已舉辦逾40場不同會面和諮詢會。

關注組稱已提供嘉賓名單

指校方刻意阻撓

本報向浸大查詢，估計校外人士參與諮詢會將造成什麼不可控的風險，未獲正面回覆。浸大昨發出澄清聲明，稱學生事務處約兩周前接獲學生組織借用場地的申請，校方特別借出教學及行政大樓的活動空間，但申請單位於周一（8日）通知校方，會邀請校外人士參與，校方經詳細考慮後，基於安全理由，決定拒絕有關申請。

就校方說法，關注組成員戴嘉平稱，在校方要求下已即日提供校外嘉賓名單，而名單以外的人不能入場。他認為校方刻意阻撓舉行活動，「澄清聲明」無法掩蓋校方正打壓師生自發舉辦諮詢會。

關注組昨早在Instagram表示，自去年12月該組與學生會、教職員工會在籌辦諮詢會期間，一直面對校方刻意阻撓和施壓，校方前日（10日）突然臨時通知拒絕批出場地。浸大學生會昨發譴責聲明，指校方出爾反爾令所有同學、嘉賓無所適從。學生會又提到，去年委託民研的問卷調查反映，94%學生、教職員及校友認為兩院合併缺乏諮詢，批評校方今次剝奪師生表達意見的權利，「更顯得校方合併計劃之一意孤行」。

浸大下周一在教務議會審議合併方案，根據方案，兩院的12個學系將歸入4個學部，校方稱有助提供更多跨學科課程選擇。

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